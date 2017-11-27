الخطوط المولدوفية تسير رحلات عبر مطار دبي

دبي (الاتحاد)

استقبلت مطارات دبي الرحلة الأولى للخطوط المولدوفية، قادمة من العاصمة المولدوفية شيسيناو، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى المنطقة. وتقوم الناقلة بتسيير طائرة «إيرباص 319» لخدمة هذا الخط الجديد بمعدل رحلتين أسبوعيا عبر المبنى 2 في مطار دبي الدولي، للربط بين العاصمة المولدوفية ودبي. وتوفر هذه الخدمة خيارات جديدة للمسافرين بين دبي ومولدوفا ومنها إلى أكثر من 20 وجهة روسية وأوروبية تخدمها الناقلة منها موسكو وسانت بطرسبورج وبرشلونة وفيينا ودبلن وفرانكفورت ولشبونة ولندن وميلانو وباريس وغيرها.