«كهرباء أبوظبي» وشركاتها تحتفل باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم هيئة مياه وكهرباء أبوظبي وشركاتها صباح اليوم في الساحة المقابلة لها في مدينة أبوظبي احتفالها السنوي بمناسبة اليوم الوطني السابع والأربعين، متضمناً مجموعة من الفقرات الثقافية والفنية والتراثية.

ووجه عبد الله علي مصلح الأحبابي رئيس مجلس إدارة هيئة مياه وكهرباء أبوظبي كلمة؛ بمناسبة اليوم الوطني قال فيها: «أتقدّمُ بأصدقِ التبريكاتِ والتهاني إلى صاحبِ السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وإلى إخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سائلا اللهَ تعالى أن يديمَ على دولتِنا نعمتّيْ الأمنِ والأمانِ، وينهضُ بها في درب الخيرِ والصّلاح، وأن يُعينَنَا على الإسهامِ في تقدُّمِها وتَطوُّرِها واستقرارِها». وقال «نحتفل في هذا اليوم بعام جديد من عمر مسيرة الاتحاد التي أرسى قواعدَها القائدُ المؤسِّسُ المغفور له، بإذنِ الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وإخوانه حكام الإمارات، الذين أقاموا دولة فتيَّة قادرة على مواجهة التحديات، ومواكبة متطلبات العصر، والمساهمة في تحقيق التقدم والازدهار، كما أسهموا في بناء مجتمعٍ ينعمُ بالأمنِ والرفاهيةِ، وتأسيسِ اقتصادٍ مستدام يرتكزُ على قاعدةٍ من التنوّعِ والثباتِ، ليكونَ قادرا على المنافسة عالميا». من جهته، قال الدكتور سيف صالح الصيعري مدير عام هيئة مياه وكهرباء أبوظبي بالإنابة بمناسبة اليوم الوطني 46: «في هذه المناسبة الغالية أتقدم بأصدقِ التهاني إلى القيادة الحكيمة، وإلى شعبِ الإمارات وجميعِ المقيمين على أرضِها الطيِّبة، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى السادسة والأربعين لتأسيس اتحاد دولة الإمارات أعادها الله على دولتنا بوافر الخير والأمن والاستقرار».

وأضاف: «نحن نعيش فرحة الاتحاد، فرحة الولاء والانتماء، نجدد دوماً العهد لقيادتنا الحكيمة ونهجها السامي في تنمية الوطن في شتى المجالات، راجين من الله العلي العظيم أن يديم علينا نعمة الاتحاد والرخاء، ويزيدنا قوة ووحدة وترابطاً وألفة ونماء».