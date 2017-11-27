افتتاح المعرض الدولي للإسمنت في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

افتتح مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وسيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، أمس فعاليات الدورة الأولى من المعرض والمؤتمر الدولي للإسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط بمشاركة أكثر من 100 عارض وألف خبير دولي في قطاع البناء والتشييد.

ويكتسب المعرض ، أهمية خاصة مع وجود محفظة من مشاريع البناء قيد الإنشاء والتخطيط في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ قيمتها 3.1 مليار دولار، مما يوفر فرصاً وبيئة ملائمة للابتكار، وذلك للاحتفاظ بمراكز السوق والنمو في سوق تنافسية للغاية، ليكون منصة وفعالية اقتصادية بارزة في المنطقة مختصة بقطاع الإسمنت والخرسانة والمنتجات الجاهزة وأحدث الحلول التكنولوجية والتقنية للقطاع.

وينعقد المؤتمر على مدار يومي (26 و27 نوفمبر الجاري)، وينظم فعاليات المؤتمر شركة «آد - ميديا جي إم بي اتش» الألمانية بالتعاون مع المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة.

وقال السركال، إن اختيار إمارة الشارقة لاستضافة فعاليات المؤتمر والمعرض الأول للإسمنت والخرسانة في الشرق الأوسط، دليل جديد على المكانة الرائدة التي وصلت إليها الإمارة على خريطة صناعة المعارض وسياحة الأعمال الإقليمية والعالمية، باعتبارها وجهة مفضلة للشركات ومركزاً حيوياً للأعمال، وقبلة عالمية للاستثمار.

وأضاف أن انعقاد مثل هذه الفعاليات الدولية في «إكسبو الشارقة» يساهم ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة والقائمة على التنويع ورفد الاقتصاد المحلي بموارد جديدة تعزز حالتي الاتزان والنمو فيه.