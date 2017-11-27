«دو» تطلق مركزاً متنقلاً للأعمال على مستوى الدولة

دبي (الاتحاد)

أطلقت شركة «دو» للاتصالات أول مركز متنقل للأعمال للشركة لتعزيز تواصلها مع عملائها من المؤسسات وتزويدهم بالخدمات والحلول. وكان هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع المؤسسات في «دو»، افتتح المركز المجهز بأحدث التقنيات، وسيجوب معظم المناطق عبر الدولة، وبدأ بهيئة الصحة في دبي.

وسيستفيد العملاء من المبيعات والخدمات التي توفرها «دو» بما في ذلك خدمة نقل أرقام الهواتف المتحركة وتجديد العقود ودفع الفواتير وتسجيل العملاء واستفسارات خدمة العملاء. إضافة إلى ذلك، يتوقع أن يصل المركز المتنقل إلى عدد من المؤسسات الحكومية وشركات كبرى أخرى خلال الأسابيع المقبلة. ويمكن للعملاء زيارة المركز والاطلاع على الخدمات أثناء أوقات عملها من الساعة 8 صباحاً وحتى 2 ظهراً.

وقال فهد الحساوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «إن علاقتنا مع عملائنا من المؤسسات غاية في الأهمية بالنسبة لنا. نحن نحاول دائماً البقاء بالقرب منهم لمعرفة متطلباتهم وتلبية احتياجاتهم بالسرعة والكفاءة اللازمة، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق مركز خدمات مؤسسية متنقل يضم أحدث الخدمات والحلول التي نوفرها».