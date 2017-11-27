«أغذية» تُخرّج 11 إماراتياً في برنامجها للارتقاء الوظيفي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أغذية تخريج 11 إماراتياً ضمن الدورة الثانية من برنامج الارتقاء الوظيفي في المجموعة. وتتويجاً لهذا البرنامج، استعرض الخريجون مشاريعهم أمام إدارة المجموعة قبيل حفل تكريمهم بالشهادات.

وقال المهندس طارق أحمد الواحدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أغذية»: «إن إطلاق هذا البرنامج يأتي استجابة لسعي المجموعة لمواجهة أحد أكثر التحديات إلحاحاً في الإمارات، وهو يهدف بشكل رئيس إلى توجيه الأجيال الإماراتية الشابة وتشجيعهم في بيئة عملهم، فتزويد الشباب بالمهارات القيادية يعدّ حجر الزاوية للاستقرار الوظيفي وتحقيق مستقبل اقتصادي مزدهر لهم».

من جانبه، قال مبارك المنصوري، النائب الأول للرئيس- للموارد البشرية والتطوير المؤسسي في مجموعة أغذية: «في كل عام نخرج جيلاً جديداً من قيادات المستقبل بعد تمكينهم بالمهارات الضرورية كافة لتسريع مستقبلهم المهني في المجموعة.

كما أن التخطيط لتَعاقُب الموظفين هو جزء رئيس من ممارسات الإدارة الناجحة، ونحن في مجموعة أغذية نتطلع لضمان تحقيق نمو مستدام تقوده كوادر قيادية متمكنة، في سياق سعينا بأن نصبح الشركة الأكثر قيمة في القطاع الذي نعمل به».