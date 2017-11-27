سوق دبي المالي يطلق خدمة «عضو التقاص العام»

دبي (وام)

أطلق سوق دبي المالي خدمة «عضو التقاص العام» بما يتيح للمؤسسات المصرفية تقديم خدمات التقاص والتسوية لشركات الوساطة العاملة في السوق، وذلك عقب اكتمال المتطلبات كافة والاستعدادات الإدارية والفنية، وتعديل نموذج العمل ليتوافق مع طبيعة الخدمة الجديدة.

وينطوي توفير خدمة عضو التقاص العام على مزايا تشغيلية عديدة لشركات الوساطة التي أصبح بمقدورها تعيين عضو تقاص عام لإنجاز الخدمة نيابة عنها والاكتفاء بلعب دور عضو تداول.

وتصنف القواعد التنظيمية لهيئة الأوراق المالية والسلع شركات الوساطة على أساس عضوية التقاص والتداول معاً أو عضوية التداول فقط ومن ثم فإن عضوية التداول فقط تعني التزامات أقل من قبل الشركة فيما يتعلق بالضمانات المصرفية علاوة على أية نفقات تشغيلية أخرى.

وقد اعتمد السوق في هذا السياق بنك الإمارات دبي الوطني كأول موفر للخدمة الجديدة في السوق عقب حصول البنك على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة هذا النشاط وقد وقع بنك الإمارات دبي الوطني بالفعل اتفاقاً لتقديم الخدمة لشركته التابعة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، وكذلك لشركة دلما للوساطة.

وقالت مريم فكري الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع في سوق دبي المالي إنه في إطار جهود سوق دبي المالي لتطوير نموذج العمل وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال خدمات التقاص والتسوية والإيداع، يسعدنا الإعلان عن إطلاق خدمة عضو التقاص العام والترحيب ببنك الإمارات دبي الوطني كأول موفر للخدمة في سوق دبي المالي، ونحن نتطلع لاستفادة شركات الوساطة المعتمدة في السوق من هذه الخدمة التي تمنحهم مرونة أكبر وتخفف من الالتزامات المالية والتشغيلية لشركات الوساطة عبر الاكتفاء بلعب دور وسيط التداول وتعهيد خدمة التقاص والتسوية إلى مصرف معتمد في السوق.