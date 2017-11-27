سوق دبي المالي يطلق خدمة «عضو التقاص العام»

دبي (وام)
أطلق سوق دبي المالي خدمة «عضو التقاص العام» بما يتيح للمؤسسات المصرفية تقديم خدمات التقاص والتسوية لشركات الوساطة العاملة في السوق، وذلك عقب اكتمال المتطلبات كافة والاستعدادات الإدارية والفنية، وتعديل نموذج العمل ليتوافق مع طبيعة الخدمة الجديدة.
وينطوي توفير خدمة عضو التقاص العام على مزايا تشغيلية عديدة لشركات الوساطة التي أصبح بمقدورها تعيين عضو تقاص عام لإنجاز الخدمة نيابة عنها والاكتفاء بلعب دور عضو تداول.
|
وقد اعتمد السوق في هذا السياق بنك الإمارات دبي الوطني كأول موفر للخدمة الجديدة في السوق عقب حصول البنك على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع لممارسة هذا النشاط وقد وقع بنك الإمارات دبي الوطني بالفعل اتفاقاً لتقديم الخدمة لشركته التابعة «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية»، وكذلك لشركة دلما للوساطة.
|