«رأس الخيمة الوطني» يقدم حساب «الودائع المتكررة»

رأس الخيمة (الاتحاد)

أطلق بنك رأس الخيمة الوطني حساب التوفير الجديد للودائع، باسم «الودائع المتكررة» التي توفر للعملاء سهولة الوصول إلى أموالهم بشكل مضمون، حيث يمكنهم كسب فائدة تصل إلى 2.5%. يقدم حساب الودائع المتكررة طريقة مثالية للعملاء الذين يخططون لممارسة الانتظام المالي، والحصول على عوائد مضمونة، وكسب سعر فائدة مرتفع على مدخراتهم، ويتم ذلك على فترة 12 شهراً كحد أدنى وقد يصل إلى 5 سنوات كحد أقصى.

إضافة إلى ذلك، تتطلب الودائع المتكررة إيداعاً شهرياً منخفضاً بقيمة 350 درهماً فقط، ولا توجد أية غرامات أو رسوم مقابل الدفعات غير المسدّدة. ويمكن لعملاء البنك فتح حساب الودائع المتكررة على الفور من خلال منصة البنك للخدمات المصرفية الرقمية والبدء بالادخار فوراً. وقال بيتر إنجلاند، الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني: «يعد حساب ’الودائع المتكررة‘ طريقة بسيطة لجميع عملائنا من الأفراد لتحقيق المدخرات كالتزام مالي وتحويلها إلى عادة حياتية إيجابية. يواجه الأشخاص في حياتهم أعباء النفقات بشكل يومي، حيث يكون خيار الادخار أمراً ثانوياً نتيجة الالتزامات المالية الأخرى.

ويساعد حساب الودائع المتكررة عملائنا على اتخاذ خطوات صغيرة نحو تحقيق أهدافهم المالية وتوفير المال لمستقبلهم، وعندما يرغبون في شراء سلع ذات قيمة عالية. ومع مميزات الشروط المرنة العالية، وسعر الفائدة المرتفع على المدخرات، وانخفاض الحد الأدنى للودائع الشهرية، سيوفر حساب الودائع المتكررة لعملائنا المزيد من الراحة والاختيار فيما يتعلق بخطة مدخراتهم لمستقبلهم».