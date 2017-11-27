سباق رئاسة «مجموعة اليورو» يبدأ بين وزراء مالية أوروبا

بروكسل (أ ف ب)
ارتفعت وتيرة المشاورات والتكهنات قبل عشرة أيام من موعد انتخاب رئيس جديد لـ «مجموعة اليورو» الذي تقع على كاهله مهمة رعاية إصلاحات رئيسة متعلقة بعملة تكتل منطقة اليورو.
ومن مهام رئيس المجموعة الذي ينتخب لولاية من عامين ونصف العام، ترؤس الاجتماع الشهري لرؤساء مالية الدول الـ 19 لمنطقة اليورو التي تستخدم العملة الأوروبية، وأيضاً التنسيق بين السياسات المالية المتضاربة أحياناً داخل المجموعة وأولويات الدول الأعضاء.
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وقال مسؤول أوروبي رفيع لفرانس برس إن «الاحتمالات مفتوحة»، وأمام الوزراء المهتمين حتى الخميس المقبل لإعلان ترشيحهم، وسيتم الانتخاب خلال الاجتماع التالي لوزراء مجموعة اليورو في 4 ديسمبر في بروكسل. وهناك اعتبارات كثيرة لاختيار المرشح منها الجنسية والتوجه السياسي والخبرة. وقال مصدر داخل وزارة المالية الفرنسية «سوف يتطلب الأمر شخصاً من ذوي الخبرة لأن منطقة اليورو عند لحظة مفصلية، وهناك قرارات صعبة بانتظاره».
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اما سنتينو فيملك جميع المؤهلات، إضافة إلى دعم رئيس المفوضية يونكر، لكن الوضع المالي الهش للبرتغال قد يلعب ضده.