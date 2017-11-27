سباق رئاسة «مجموعة اليورو» يبدأ بين وزراء مالية أوروبا

بروكسل (أ ف ب)

ارتفعت وتيرة المشاورات والتكهنات قبل عشرة أيام من موعد انتخاب رئيس جديد لـ «مجموعة اليورو» الذي تقع على كاهله مهمة رعاية إصلاحات رئيسة متعلقة بعملة تكتل منطقة اليورو.

ومن مهام رئيس المجموعة الذي ينتخب لولاية من عامين ونصف العام، ترؤس الاجتماع الشهري لرؤساء مالية الدول الـ 19 لمنطقة اليورو التي تستخدم العملة الأوروبية، وأيضاً التنسيق بين السياسات المالية المتضاربة أحياناً داخل المجموعة وأولويات الدول الأعضاء.

ويعتبر هذا المنصب الذي يتولاه حالياً وزير المالية الهولندي يروين ديسلبلوم، الأكثر استراتيجية، وعلى قدم المساواة مع منصبي رئيس المفوضية جان كلود يونكر ورئيس المجلس الأوروبي دونالد نوسك.

وقال مسؤول أوروبي رفيع لفرانس برس إن «الاحتمالات مفتوحة»، وأمام الوزراء المهتمين حتى الخميس المقبل لإعلان ترشيحهم، وسيتم الانتخاب خلال الاجتماع التالي لوزراء مجموعة اليورو في 4 ديسمبر في بروكسل. وهناك اعتبارات كثيرة لاختيار المرشح منها الجنسية والتوجه السياسي والخبرة. وقال مصدر داخل وزارة المالية الفرنسية «سوف يتطلب الأمر شخصاً من ذوي الخبرة لأن منطقة اليورو عند لحظة مفصلية، وهناك قرارات صعبة بانتظاره».

ويعد وزير المالية الفرنسي منافساً رئيساً، إلا أنه يفضل الآن التركيز على الطروحات الإصلاحية للرئيس ايمانويل ماكرون داخل منطقة اليورو. والمرشحان الوحيدان المهتمان حتى اللحظة، هما وزير مالية اللوكسمبورغ بيير غرامينيا، وسلوفاكيا بيتر كازيمير، لكنهما بحسب بعض المصادر بعيدين عن المنافسة إلى حد كبير. ويحظى وزير مالية إسبانيا لويس دي غيندوس بالكثير من الدعم، إلا أنه يرفض الإفصاح عن اهتمامه بالمنصب، خاصة وأنه مخصص لشخصية من يسار الوسط وإن بشكل غير رسمي.

اما سنتينو فيملك جميع المؤهلات، إضافة إلى دعم رئيس المفوضية يونكر، لكن الوضع المالي الهش للبرتغال قد يلعب ضده.