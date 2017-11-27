رئيس حكومة سلوفاكيا يؤدي وردية ليلية في مصنع

براتيسلافا (د ب أ)

أمضى روبرت فيكو، رئيس الوزراء السلوفاكي، ليلة السبت/‏ الأحد الماضية، يعمل على أحد خطوط الإنتاج في مصنع للصناعات المغذية للسيارات. وقال فيكو، إن ورديته التي استمرت ثماني ساعات، تعد إشارة تضامن مع عمال المصنع الذين تعتزم الحكومة سن قانون لزيادة علاواتهم الليلية، وذلك على الرغم من اعتراض رجال أعمال سلوفاكيين وألمان على هذه الخطوة.

وكانت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية السلوفاكية، بوصفها ممثل المستثمرين الألمان، قد احتجت قبل أيام قليلة على التعديل القانوني المزمع، وقالت إن سلوفاكيا مهددة بأن تفقد «بضربة واحدة»، أحد أهم مزاياها التنافسية والمتمثلة في الإنشاء المرن وقليل التكلفة نسبياً لورديات الليل ونوبات العمل في العطلات الأسبوعية. وانضمت رابطة رجال الأعمال المحليين في سلوفاكيا إلى هذه الاحتجاجات.

وتعتبر سلوفاكيا، داخل دول الاتحاد الأوروبي، واحداً من بلدان الأجور الرخيصة؛ ولذا نقلت شركات من دول التكتل الواقعة غربي أوروبا، أجزاء من إنتاجها إلى سلوفاكيا بنظام التعهيد. وينص مشروع التعديل القانوني المقدم إلى البرلمان من حزب فيكو الاشتراكي الديمقراطي على منح علاوة بقيمة 4.1 يورو على كل ساعة عمل في الوردية الليلية، ولم يتم إقرار هذا التعديل بعد داخل البرلمان.

ويحصل عمال الورديات الليلية حتى الآن على 50 سنتاً فقط علاوة عن كل ساعة إضافة إلى الأجر العادي، وهو ما يعادل 20% من الحد الأدنى القانوني. ومن المنتظر إدخال زيادة ملحوظة على المدفوعات عن العمل أيام الأحد لتصبح 100% بدلاً من 50% من الأجر بالساعة.