«أغونغ» يتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية في بالي

إندونيسيا (أ ف ب)
ألغيت عشرات الرحلات الجوية في منطقة بالي السياحية في إندونيسيا بسبب البركان «أغونغ» الذي يقذف الدخان والبخار حتى ارتفاع آلاف الأمتار، كما أعلنت السلطات أمس. وتأثر 2000 مسافر على الأقل، بينهم عدد كبير من السائحين الأستراليين.
وفي سبتمبر الماضي، عاود بركان أغونغ نشاطه، وقد أدى ثورانه في 1963 إلى مصرع نحو 1600 شخص.
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وألغي أيضاً عدد كبير من الرحلات الداخلية المتجهة على سبيل المثال إلى جزيرة لومبوك المجاورة، السياحية الشهيرة. وتدفع الرياح الرماد في اتجاه لومبوك، شرق جزيرة بالي. وعندما استأنف البركان نشاطه في سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات حالة الاستنفار القصوى، وأجلت 140 ألف شخص. وبعد شهر، عادت الأمور إلى طبيعتها، ورجع عدد كبير من الناس إلى منازلهم.
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