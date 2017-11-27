الطلب على الصلب يرتفع %3.9 إلى 24.6 مليون طن العام الحالي

أبوظبي (الاتحاد)

يتوقع استمرار الطلب على الصلب خلال عام 2018 بنسبة 3.9% ليصل الطلب إلى حوالي 24.6 مليون طن متري مقارنة ب 23.7 مليون طن متري في عام 2017، بحسب جمعية الصلب العالمية، التي بينت أنه يوجد اليوم في دول الخليج العربي مصانع للصلب تصل طاقتها إلى 21.15 مليون طن من حديد التسليح و3.14 مليون طن من المقاطع الإنشائية و3.2 مليون طن من أسلاك الحديد حيث تتوقع جمعية الصلب العالمية وتتوقع حديد الإمارات بدورها تحسنا في السوق وزيادة الطلب على الصلب مع استقرار قطاع البناء في المنطقة.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لحديد الإمارات:«إن قطاع البناء في دولة الإمارات العربية المتحدة قد تعافى بالكامل، مشيرًا إلى أن سوق البناء سيظل قويًا خلال العام المقبل».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات: «تمتلك شركة حديد الإمارات مكانة جيدة جغرافياً واستراتيجياً لتكون إحدى أكبر موردي الصلب في المنطقة المستخدم في البناء والنفط والغاز والبتروكيماويات ومشاريع البنية التحتية.

وتتوفر، حالياً، منتجات حديد الإمارات في أكثر من 40 دولة حول العالم».