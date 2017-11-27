«مواصفات» تطلق «منصة تفاعلية» لعرض معايير ولوائح قطاع الإنشاءات

دبي (الاتحاد)

دشنت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أمس، خلال مشاركتها في اليوم الأول من فعاليات معرض «الخمسة الكبار»، منصة تفاعلية للجمهور والمؤسسات العاملة في قطاع الأعمال، للتوعية بإدارة الأصول في المباني والمنشآت، بصورة تعكس جهود الهيئة الاستراتيجية في تهيئة البنية التشريعية والفنية في سبيل الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز مفاهيم الاستدامة في المجتمع.

وقال عبد الله المعيني، مدير عام الهيئة، إن المنصة تعرض أبرز المواصفات واللوائح الفنية ذات العلاقة بقطاع الإنشاءات والمباني، من خلال تصنيف الأصول والمباني على مرحلتين، الأولى تتعلق بالمباني قيد الإنشاء، وتتضمن المواصفات والاشتراطات واللوائح الفنية التي ينبغي الانتباه لها في المبنى قيد الإنشاء، سواء على مستوى مواد البناء، أو العمالة التي تنفذ المشروع، أو حتى وسائل نقل المواد، وتخزينها واستخدامها، والمعايير التي ينبغي تنفيذها خلال مرحلة الإنشاء، بصورة تضمن سلامة العاملين في الموقع، وتحقق أعلى معدلات الأمان والكفاءة للعملية الإنشائية.

وأضاف «أما المرحلة الثانية من عمل المنصة التفاعلية، تتضمن توعية الأفراد والمؤسسات بإدارة الأصول والمباني بعد الإنشاء، من خلال معلومات شاملة تتعلق بإنشاء المباني وتوفير الأجواء والبيئة المناسبة الخاصة به، الذي يتوافق مع المتطلبات التشريعية والقانونية والمعايير الفنية والتوجهات الحكومية لاستدامة المباني والمنشآت، فضلاً عن قياس ومراجعة مؤشرات الأداء المتعلقة بالمبنى بصورة تسهم في وضع خطط تحسين وتطوير لرفع كفاءة وفعالية المبنى، وتحد من المخاطر، وتركز على دورة حياة المبنى بشكل عام».

وتابع أن «تصميم المنصة التفاعلية، تم باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث نضمن الإشارة إلى كل المواصفات والمعايير اللازمة وبصورة واضحة، إذ تتيح للجمهور إمكانية التعرف إلى المواد والأدوات والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة، لمرحلة ما قبل الإنشاء، ثم في مرحلة الإنشاء.»

من جهته، أفاد المهندس عيسى الهاشمي، مدير إدارة شؤون المطابقة في «مواصفات»، بأن المنصة التفاعلية تتيح للجمهور العادي من زوار منصة الهيئة في معرض «الخمسة الكبار»، إمكانية التعرف إلى لوائح فنية إماراتية تساعد قطاع الأعمال، وتعزز مفاهيم الجودة في مجتمع الإمارات، من خلال الاطلاع على تسجيل المنتجات والأنظمة لدى «مواصفات»، ومعاينة أنظمة أخرى مثل المركبات الجوية دون طيار، واللائحة الفنية للأجهزة والمعدات الكهربائية منخفضة الجهد، وغيرها من اللوائح ذات العلاقة.