11.7 ألف مشروع قيد التنفيذ في الإمارات بقيمة 3 تريليونات درهم في 2017

يوسف العربي (دبي)

بلغ عدد المشروعات الإنشائية في دولة الإمارات بنهاية العام الحالي نحو 11.75 ألف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 3 تريليونات درهم «818.2 مليار دولار» مقارنة بنحو 10 آلاف مشروع بقيمة إجمالية بلغت 2.76 تريليون درهم «753 مليار دولار»، بحسب شركة «دي إم جي» المنظمة لمعرض الخمسة الكبار «Big 5» في دبي الذي بدأ فعالياته في دبي أمس.

وقالت جوسين هيجمانز، مدير مجموعة فعاليات معرض الخمسة الكبار إنه وفق البيانات التي وفرتها شبكة «بي ان سي»، شريك المعلومات للمعرض والتي تعد أكبر مزود لخدمات أبحاث وأخبار المشاريع بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن المشاريع العمرانية استحوذت على ما نسبته 65.6% من المشاريع قيد التنفيذ في الدولة بعد أن بلغت قيمتها نحو 1.97 تريليون درهم «537 مليار دولار» موزعة على نحو 9972 مشروعاً.

ولفت إلى أن المشاريع الصناعة استحوذت على 4% بقيمة 117 مليار درهم «32 مليار دولار» موزعة على 662 مشروعاً، مقابل 533 مشروعاً في قطاع المرافق بقيمة 343 مليار درهم «93.6 مليار دولار» و393 مشروعاً بقطاع النقل بقيمة 320 مليار درهم «87.4 مليار» و92 مشروعاً بقطاع النفط بقيمة 250 مليار درهم «68.2 مليار دولار».

وأوضحت أن حصة الإمارات من إجمالي قيمة المشاريع الإنشائية في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ نحو 34% بنهاية العام 2017.