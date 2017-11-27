«صندوق خليفة» يطلق حملة «رواد الخير»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع بالتعاون مع عدد من أعضائه المنتجين للمواد الغذائية وهيئة الهلال الأحمر الإماراتية، حملة رواد الخير وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الاجتماعية، وفي إطار التفاعل مع مبادرة عام الخير 2017.

وقال عبدالله سعيد الدرمكي الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، إن هذه المبادرة تأتي في إطار تفاعل الصندوق وأعضائه مع مبادرة عام الخير، وذلك من خلال ترسيخ المسؤولية المجتمعية، وترسيخ روح التطوع بأشكاله وبرامجه كافة، وزرع وتنمية مفهوم خدمة الوطن في الأجيال الجديدة.

وأكد أن قيم الخير متأصلة في مجتمع الإمارات وهي القيم التي تربينا عليها في مدرسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأضاف أن هذه المبادرة تهدف إلى إشراك رواد الأعمال الذين يمتلكون مشاريع متخصصة في مجال الصناعات الغذائية والتموين والمواد الاستهلاكية، وترسيخ المسؤولية المجتمعية في مؤسسات القطاع الخاص.