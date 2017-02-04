اريثا فرانكلين في افتتاح «ترايبيكا السينمائي»

نيويورك (أ ف ب)

تحيي المغنية اريثا فرانكلين وفرقة «ايرث ويند اند فاير» حفلا في 19 أبريل في افتتاح مهرجان ترايبيكا السينمائي في نيويورك، بعد عرض فيلم وثائقي عن مكتشف المواهب كلايف ديفيس.

سيكون الحفل الذي يقام على مسرح «راديو سيتي ميوزيك هال» لفتة تكريم لديفيس وهو من أبرز الأسماء في قطاع صناعة الموسيقى الأميركية. فطوال مسيرة استمرت أكثر من 50 عاماً، اكتشف كلايف ديفيس وهو محام، مجموعة كبيرة من أهم الفنانين بينهم خصوصا بروس سبرينغستين وبيلي جويل وايروسميث وسانتانا وويتني هيوستن.

وبعدما بدأ مسيرته في شركة «كولومبيا ريكوردز» للانتاج الفني، أسس شركة «اريستا ريكوردز» ثم ساعد في إطلاق «باد بوي ريكوردز» (شركة إنتاج مغني الراب باف دادي) قبل الانتقال إلى «ار سي ايه» ثم «سوني ميوزيك» حيث لا يزال يعمل حاليا وهو في سن الرابعة والثمانين. كذلك تشارك المغنية والممثلة جنيفر هادسون في الحفل عينه مع ضيوف آخرين لم يتم الكشف عن أسمائهم.

وقد أطلق مهرجان ترايبيكا عام 2001 بمبادرة من الممثل روبرت دي نيرو بعيد هجمات 11 سبتمبر لاعطاء زخم جديد للمنطقة الواقعة في أقصى جنوب مانهاتن.