رجال ألمانيا.. أكثر «بدانة» من النساء

بون (د ب أ)
كشف تقرير حديث للجمعية الألمانية للتغذية أن 59% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً يعانون من السمنة المفرطة. وأظهر التقرير- الذي نشرت نتائجه أمس الجمعة في مدينة بون الألمانية، أن نسبة النساء اللاتي تعانين من السمنة المفرطة في نفس الفئة العمرية بلغت 37%.
وتبين من خلال التقرير أن الرجال المسنين، هم الأكثر معاناة من السمنة المفرطة، حيث يكتسب وزن 2ر74% منهم العديد من الكيلوجرامات في نهاية حياتهم المهنية، مقابل 3ر56% من النساء. وعزت متحدثة باسم الجمعية سبب زيادة الوزن إلى عدم ممارسة الكثير من الأفراد للنشاط الحركي، وليس فقط تناولهم مقرمشات ومشروبات تحتوي على سعرات حرارية عالية.
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