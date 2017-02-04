رجال ألمانيا.. أكثر «بدانة» من النساء

بون (د ب أ)

كشف تقرير حديث للجمعية الألمانية للتغذية أن 59% من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و65 عاماً يعانون من السمنة المفرطة. وأظهر التقرير- الذي نشرت نتائجه أمس الجمعة في مدينة بون الألمانية، أن نسبة النساء اللاتي تعانين من السمنة المفرطة في نفس الفئة العمرية بلغت 37%.

وتبين من خلال التقرير أن الرجال المسنين، هم الأكثر معاناة من السمنة المفرطة، حيث يكتسب وزن 2ر74% منهم العديد من الكيلوجرامات في نهاية حياتهم المهنية، مقابل 3ر56% من النساء. وعزت متحدثة باسم الجمعية سبب زيادة الوزن إلى عدم ممارسة الكثير من الأفراد للنشاط الحركي، وليس فقط تناولهم مقرمشات ومشروبات تحتوي على سعرات حرارية عالية.

وأشارت المتحدثة إلى تطور إيجابي لدى أطفال المدارس، موضحة أن التقرير أظهر تراجعاً في أعداد الأطفال أصحاب الوزن الزائد. ويعتبر الوزن مفرطاً- وفق الجمعية- إذا بلغ مؤشر كتلة جسم الشخص 25 أو أكثر. ويتم حساب مؤشر كتلة الجسم بقسمة الوزن بالكيلوجرامات على مربع الطول بالمتر.