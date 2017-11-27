عادل إمام: «عوالم خفية» لا علاقة له بعالم الجن والعفاريت

القاهرة (د ب أ)

أكد الفنان المصري عادل إمام أن مسلسل «عوالم خفية»، الذي ينافس به في رمضان المقبل، لا علاقة له بعالم الجن والعفاريت.



وأعرب عادل إمام، في بيان صحفي اليوم الأحد، عن سعادته بانتظام خطة عمل المسلسل وفق المواعيد المحددة ومن دون عراقيل.



ويبدأ عادل إمام الملقب بـ«الزعيم» تصوير مشاهد حلقات المسلسل منتصف الشهر المقبل، حسبما أفادت الشركة المنتجة في البيان.

وقال المنتج هشام تحسين الرئيس التنفيذي لشركة ماجنوم للإنتاج الفني إن المؤلفين أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان انتهوا من كتابة 20 حلقة كاملة من المسلسل. ولفت إلى أن مهندس الديكور حمدي عبد الرحمن أنهى بناء الديكور الرئيسي للمسلسل داخل استديو النحاس حيث يتم تصوير جزء كبير من العمل داخله فضلاً عن بعض الأماكن الخارجية.



ويعد مسلسل «عوالم خفية» التعاون الأول بين الزعيم مع شركة «ماجنوم» للإنتاج الفني التي تأسست مطلع العام الجاري حيث تعاقدت مع عدد من الفنانين للبدء في تنفيذ عدد من المشروعات الفنية.

يذكر أن آخر أعمال عادل إمام كانت مسلسل «عفاريت عدلي علام» الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي.