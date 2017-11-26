محمد بن زايد يطمئن هاتفياً على صحة أمير الكويت

أبوظبي (وام)

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالاً هاتفياً أمس، مع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة للاطمئنان على صحته، داعياً الله تعالى أن يمتعه بالصحة والعافية، ويحفظه من كل مكروه. وعبر صاحب السمو أمير دولة الكويت عن شكره وامتنانه لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على مشاعره النبيلة والصادقة.

والتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي خلال جولته في حلبة مرسى ياس أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وجلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق الذين يزورون الدولة لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1، لعام 2017.

ورحب سموه بضيوف الدولة وتبادل معهم الأحاديث الودية حول العلاقات الوثيقة التي تجمع بلدانهم الشقيقة والصديقة مع دولة الإمارات.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته في حلبة السباق تشيس كاري رئيس مجموعة سباقات الفورمولا- 1.