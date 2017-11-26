مصرع طفل مهاجر دهساً بالأقدام في اليونان

أثينا(وكالات)

لقي طفل في العاشرة من العمر مصرعه، أمس، بعد أن سيطر الذعر على 66 مهاجراً كانوا على متن مركب متجه إلى جزيرة ليسبوس اليونانية، قادماً من السواحل التركية المجاورة، وتشير المعلومات الأولية، إلى أن الطفل دُهس عندما سيطر الذعر على الركاب لدى اقتراب دورية للوكالة الأوروبية لحرس الحدود وخفر السواحل (فرونتكس)، خشية إعادتهم إلى تركيا.

وكان الضحية على متن المركب مع والديه وشقيقتيه الصغيرتين، وقالت الوكالة، إن والدته حاولت رمي نفسها في المياه عندما اكتشفت وفاة ابنها، قبل أن تمنعها قوات خفر السواحل اليونانية، وعلى الرغم من الاتفاق الذي جرى إبرامه بين الاتحاد الأوروبي وتركيا عام 2016 بهدف قطع طريق الهجرة التي تمرّ عبر بحر إيجه، يستمر وصول المهاجرين، خصوصاً من الشرق الأوسط إلى الجزر اليونانية، مع ارتفاع نسبة التدفق منذ الصيف.وتشير الأرقام إلى وصول أكثر من 170 شخصاً خلال 24 ساعة إلى ليسبوس، صباح أمس، وفق ما نقلت وكالة «أنا» اليونانية.