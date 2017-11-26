انطلاق مسابقة «ملكة جمال ألمانيا» فوق الخمسين

أولدنبورج، ألمانيا (د ب أ)

انطلقت مساء أمس، المرحلة الختامية في مسابقة ملكة جمال ألمانيا فوق سن الخمسين بمدينة أولدنبورج غربي ألمانيا.تقدم للمنافسة على لقب «ملكة جمال ألمانيا فوق الخمسين لعام 2018» أكثر من 750 امرأة من أنحاء ألمانيا كافة، وصعدت 20 منهن إلى المرحلة النهائية.

وأعلنت الشركة المنظمة للمسابقة «إم جي سي»، أن المشاركات في المرحلة الختامية سوف يرتدين ملابس سهرة وسوف يجبن عن الأسئلة التي سيطرحها مقدمو الحفل، من بينهم ملكة جمال ألمانيا لعام 1991، إينس كليمر، والممثل الألماني إنجو لينسن.

وبحسب بيانات الشركة، تضم لجنة التحكيم 12 شخصاً، من بينهم القس البروتستانتي يورجن شفارتس، وإدوارد أمير أنهالت، والسياسي فولفجانج بوسباخ، وملكة جمال ألمانيا لعام 2017 ثريا كولمان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المسابقة تنظمها سنوياً شركة «إم جي سي» ومجلة «آر تي.في.» التليفزيونية منذ عام 2012، وبجانب اللقب، ستحصل الفائزة على جولة سياحية خارج البلاد، وجلسة تصوير خاصة.