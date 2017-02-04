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معدلات الإصابة بالسرطان ترتفع بين البريطانيات
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تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

لندن (أ ف ب)

توقع المركز البريطاني للأبحاث حول مرض السرطان أن تزداد الإصابة بهذا المرض في السنوات العشرين المقبلة ستة أضعاف في صفوف النساء، عما ستكون عليه الزيادة لدى الرجال.

وبحسب هذه التوقعات، سترتفع الإصابة بالسرطان لدى النساء بنسبة 3%، و0,5% لدى الرجال.

وأرجع المركز هذه الزيادة إلى أنماط الحياة المضرة بالصحة.

وتوقع المركز أن تبلغ نسبة المصابين بهذا المرض أربعة ملايين و500 ألف امرأة مع حلول عام 2035.

ومن الأسباب المودية إلى ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان التدخين وشرب الكحول، وبما أن النساء صرن أكثر إقبالًا على التدخين والكحول من السابق، فإن ذلك له آثار ستظهر حاليا وفي السنوات المقبلة.

وقال المركز «هذه الأرقام تظهر التحدي الهائل الذي نواجهه في بريطانيا وفي كل العالم»، إذ يقضي ثمانية ملايين شخص بهذا المرض في العالم سنويا.

وأضاف «نأمل أن نحقق تقدماً كبيراً في السنوات العشرين المقبلة في التشخيص المبكر للمرض وفي تحسين العلاجات بحيث يتعافى ثلاثة أرباع المصابين به مع حلول عام 2034».

     
 

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