«الأدباء والكتاب العرب» يدين العملية الإرهابية في سيناء

أبوظبي (الاتحاد)
أصدر الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب، بياناً صحفياً استنكر فيه «العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف مسجد الروضة بالعريش في سيناء المصرية، أثناء تأدية صلاة الجمعة، أول أمس والذي راح ضحيته 305 مواطنين مصريين كانوا يولون وجوههم صوب القبلة المشرفة، بالإضافة إلى عشرات المصابين».
وأضاف الشاعر حبيب الصايغ، الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، في البيان الصحفي:«إن هذا العمل الإرهابي الذي استهدف المصلين يوم الجمعة لا يمكن وصفه إلا بالعمل الجبان، كما لا يمكن وصف المجرمين الذين قاموا به بـ«المسلمين» مهما كانت قناعاتهم، ومهما كانت المصادر التي يستقون منها فتاواهم، فالدين الإسلامي شأن كل الأديان السماوية يعلي من قيمة حياة الإنسان، وأمنه وأمانه، مذكِّراً بالآية الكريمة: «مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا».
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وفي ختام البيان توجه حبيب الصايغ بخالص العزاء للشعب المصري كله على مصابه الأليم، وتمنى أن يكون ذلك آخر الأحزان، ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته.