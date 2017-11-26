رؤساء ومسؤولون عرب وأجانب يزورون «اللوفر أبوظبي»

أبوظبي (وام)

زار عدد من كبار الشخصيات العربية والأجنبية «متحف اللوفر- أبوظبي» على مدى يومين للاطلاع على هذا المعلم المتميز الذي يمثل جسراً ثقافياً بين الإمارات والعالم.

شملت قائمة الزوار من كبار الشخصيات، فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس صربيا، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، وخوان كارلوس، ملك إسبانيا السابق، والأمير آندرو دوق يورك، والأميرة بياتريس، وماري ماكاليس، رئيسة أيرلندا السابقة.

وكان في استقبالهم لدى زيارتهم المتحف، معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسيف غباش مدير عام الدائرة، ومانويل راباتيه، مدير متحف اللوفر أبوظبي، وحصة الظاهري، نائب مدير المتحف.

وقام الزوار من كبار الشخصيات بجولات في المتحف، وشاهدوا أبرز التحف الفنية، من ضمنها تمثال «أميرة من باختريا» من آسيا الوسطى يعود تاريخه إلى نهاية الألفية الثالثة وبداية الألفية الثانية قبل الميلاد، و«إناء بزخارف هندسية مستورد من بلاد الرافدين» من جزيرة مروح يعود تاريخه إلى نحو 5500 قبل الميلاد، و«تنين مجنح» من الصين و«بورتريه لامرأة مجهولة الهوية» للفنان ليوناردو دا فينشي من متحف اللوفر في باريس، و«نافورة الضوء» للفنان المعاصر أي ويوي.