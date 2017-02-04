335 لاعباً ولاعبة يتأهلون إلى نهائيات «تحدي الجو جيتسو»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تختتم مساء اليوم التصفيات المؤهلة لبطولة التحدي للجو جيتسو للبراعم والأشبال والناشئين تحت 17 سنة في كل من أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، والتي كانت قد انطلقت أمس في أبوظبي والعين بنزالات البنات، ويتأهل منها مباشرة اللاعبون واللاعبات أصحاب المراكز الثلاثة الأولى والثالث مكرر في كل وزن بكل حزام.

ومن المنتظر أن تقام نهائيات بطولة التحدي في صالة أيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية يومي 24 و25 مارس المقبلين، لتصبح البطولة الرسمية الأخيرة في الموسم المحلي قبل انطلاق مونديال الجو جيتسو السنوي في أبوظبي من 10 إلى 23 أبريل المقبل بمشاركة أفضل اللاعبين واللاعبات من أكثر من 100 دولة حول العالم.

وكانت نزالات التصفيات التأهيلية، قد انطلقت أمس في كل من أبوظبي والعين، وتم تخصيص اليوم الأول منها للبنات في أبوظبي، والبنين في العين، على أن يكون العكس اليوم، حيث تقام بأبوظبي منافسات البنين، وفي العين منافسات البنات، ورغم صعوبة الطقس، إلا أن الإقبال كان كبيراً أمس في مختلف الفئات، حيث شاركت 400 فتاة في أبوظبي، و300 لاعب في العين، ما انعكس على المنافسات بالقوة والحماس.

حضر النزالات في أبوظبي بصالة أيبيك أرينا، يوسف البلوشي مدير الإدارة الفنية بالاتحاد، وأليكس باز رئيس لجنة الحكام بالاتحادين الدولي والآسيوي للجو جيتسو، وعبد الله الشيباني منسق اللجنة الفنية، وفاطمة الظاهري مشرفة البنات وإدارية منتخبات السيدات بالاتحاد.