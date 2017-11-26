تطهير 50٪ من صحراء الجزيرة وأعالي الفرات بالعراق

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

واصلت القوات العراقية عملياتها العسكرية الواسعة لتطهير مناطق الجزيرة الواقعة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والأنبار غرب البلاد، كمرحلة ثانية من عملية مطاردة عناصر تنظيم «داعش» بتلك المناطق الوعرة. في وقت نفت قيادة العمليات المشتركة أنباء تحدثت عن استكمال تحرير كامل مناطق صحراء الجزيرة وأعالي الفرات الممتدة بين المحافظات الثلاث، مبينة أن المساحة الكلية تقدر بأكثر من 29 ألف كلم مربع، وما تم تطهيره منها بلغ نحو 50‎‎٪. وتوقعت مصادر عسكرية أن تتواصل هذه العمليات لأكثر من 3 أسابيع يتم بعدها إعلان الهزيمة النهائية للتنظيم الإرهابي في أنحاء العراق كافة.

من جانب آخر، ذكرت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة، أن طيران التحالف الدولي وجه ضربات مكثفة لأهداف تابعة لعناصر «داعش» في صحراء الجزيرة أدت إلى تدمير 22 هدفاً، بينها مقرات وأوكار ومخازن لإعداد السيارات المفخخة. بينما أعلنت قيادة قوات الحدود العراقية أنها بدأت نصب كاميرات مراقبة على الشريط الحدودي مع دول الجوار، مشيرة إلى إلى أن التحدي الأكبر الذي يواجهُها في مراقبة الشريط الحدودي هو الطرق غير المعبدة.

بالتوازي، ذكر ‬مصدر أمني ‭أ‬ن ‬القوات‭ ‬العراقية ‬شنت ‬حملة ‬تفتيش ‬واسعة ‬ب‬حويجة ‬ناحية ‬حمام ‬العليل ‬جنوب ‬الموصل،‭ ‬وهي ‬غابة ‬وسط ‬نهر ‬دجلة، وذلك بعد ورود معلومات بشأن تسلل ‬عناصر ‬من ‬التنظيم الإرهابي للمنطقة بعد ‬فرارهم ‬من ‬عمليات ‬الجزيرة ‬الصحراوية، مؤكداً مقتل 12 «داعشياً». واعتقلت القوات الأمنية 26 شخصاً من المتورطين مع «داعش»، بحملة دهم نفذتها في ناحية نمرود جنوب شرق الموصل.

سياسياً، اجتمع رئیس الجمهوریة فؤاد معصوم أمس، بمنزل الرئيس الراحل جلال طالباني بمدینة السلیمانیة، مع الهیئة العاملة لـ«الاتحاد الوطني الکردستاني».

وذكر المكتب الإعلامي للاتحاد الوطني أن معصوم أشار أثناء الاجتماع إلی مستجدات الأوضاع السیاسیة في العراق وإقلیم کردستان، والتحدیات التي تواج العملیة السیاسیة، مؤکداً أهمیة ترکیز الاهتمام علی إیجاد حلول واقعیة للقضایا العالقة، خصوصاً الأزمة الراهنة بین الحكومة الاتحادیة وحكومة الإقلیم. وأکد الحاضرون أهمیة الجهود التي یبذلها الرئیس معصوم علی طریق تقریب وجهات النظر وتلطیف الأجواء السیاسیة لبدء حوار بناء بین الأطراف المعنیة من أجل حل القضایا الخلافیة. وفي وقت سابق أمس، أعلن المكتب الرئاسي أن زيارة معصوم إلى إقليم كردستان ستستغرق 3 أيام، يجتمع خلالها مع الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة في مدينتي السليمانية وأربيل.