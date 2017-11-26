ترامب للسيسي : نقف بجانب مصر ضد الإرهاب

القاهرة (د ب أ)

قالت الرئاسة المصرية، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي «تضامن الولايات المتحدة الكامل مع مصر ودعمها ووقوفها إلى جانبها في حربها ضد الإرهاب، واستعدادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال». وأعرب ترامب عن «خالص تعازي الولايات المتحدة الأميركية في ضحايا الحادث الإرهابي الغادر الذي استهدف مسجد الروضة بشمال سيناء، كما تمنى للمصابين الشفاء».

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، إن ترامب أشار إلى أن «قتل الأبرياء خلال الصلاة يعد عملاً صادماً ويؤكد مرة أخرى أن الإرهابيين مجردون من القيم والأخلاق الإنسانية». وأضاف أن السيسي أكد أن «حادث مسجد الروضة بشمال سيناء لن يزيد الشعب المصري إلا إصراراً على مواصلة معركته الباسلة ضد الإرهاب وقوى الظلام». كما شدد السيسي «ضرورة تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب بأشكاله كافة والقضاء عليه من جذوره».