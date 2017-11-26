السيسي يوجه بخطة تنمية في بئر العبد

القاهرة (د ب أ)

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس بالبدء في إعداد خطة تنمية شاملة لمنطقة بئر العبد، التي شهدت هجوماً إرهابيا أمس الأول، وذلك إلى جانب الخطط التنموية الجاري تنفيذها بالفعل في سيناء.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده أمس الرئيس السيسي مع مصطفى مدبولي، القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والذي عرض تقريراً حول الحالة الصحية لمصابي الحادث الإرهابي الآثم الذي تعرض له مسجد الروضة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن مدبولي طمأن السيسي خلال الاجتماع بأن المصابين يتلقون الرعاية الصحية اللازمة بالمستشفيات لحين خروجهم.

وأضاف المتحدث الرسمي بأن الرئيس قد وجه في هذا الإطار بمواصلة الحكومة تقديم كافة أوجه الدعم لأسر ضحايا الحادث الإرهابي الأليم، فضلاً عن المتابعة الدورية لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، بالإضافة إلى تقديم الدعم المادي والاجتماعي اللازم حتى إتمام شفائهم.

وذكر المتحدث الرسمي أن مدبولي عرض على الرئيس أيضاً التطورات والموقف التنفيذي الخاص بعدد من الملفات والمشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة، ومنها مشروعات الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات.

وقد وجه السيسي أيضاً بمواصلة الحكومة جهودها لتنفيذ مختلف الخطط التنموية والانتهاء من المشروعات الجارية وفقاً للبرامج الزمنية المحددة، بما يساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق تقدم ملموس وسريع على صعيد تحقيق التنمية الشاملة، باعتبارها أحد أهم محاور مواجهة الإرهاب بكافة جوانبه.