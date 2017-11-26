الجيش المصري: مقتل إرهابيين شاركوا في «مجزرة الروضة»

القاهرة (وكالات)

ساد الحزن والغضب والحداد الوطني في مصر على ضحايا الاعتداء الذي استهدف مسجد الروضة في شمال سيناء وارتفع عدد الشهداء إلى 305 قتلى بينهم 27 طفلًا، بحسب آخر حصيلة رسمية، وشيع أهالي قرية الروضة جثامين عشرات الشهداء، وأفاد شهود عيان أن أهالي القرية شيعوا جثامين 235 شخصاً، وتم دفنهم في مقابر جماعية.

وأضاف شهود العيان من أهالي المنطقة أن تشييع الجثامين ودفنها تم وسط إجراءات أمنية مشددة مع إغلاق كافة الطرق في سيناء في حين خيمت أجواء من الحزن على مدن وقرى شمال سيناء كافة.

وعند الفجر حضر آلاف من سكان بلدة ميت حبيب القريبة من مكان الاعتداء مراسم تشييع مدير مدرسة بئر العبد السيد أبو عيطة وابنه أحمد وكلاهما قتل في الهجوم وسط هتافات «لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله».

وتزاحم أقارب للضحايا في مستشفى الإسماعيلية المدينة القريبة من قناة السويس، والذي نُقل إليه الجرحى لتلقي العلاج .