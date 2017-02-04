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اصطاد «النمور» بهدف مبخوت

«فخر أبوظبي» يحكم السيطرة على الصدارة بـ«السرعة 44»
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تاريخ النشر: السبت 04 فبراير 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

أحكم الجزيرة سيطرته على صدارة دوري الخليج العربي، بعد الفوز على اتحاد كلباء، بهدف «القناص» علي مبخوت، في الدقيقة 30، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده من النقاط إلى 44 نقطة مبتعداً بالقمة، فيما تجمد رصيد «النمور» عند 16 نقطة.

وجاءت المباراة تكتيكية بعض الشيء، وسيطر الجزيرة على معظم فتراتها، خاصة في الشوط الثاني، فيما اعتمد اتحاد كلباء على الهجمات المرتدة التي لم تهدد دفاعات الجزيرة بالصورة المطلوبة.

وسيطر الجزيرة على مجريات الشوط الأول بصورة كبيرة، وفي الجهة الأخرى اعتمد اتحاد كلباء على المرتدات، محاولاً استغلال سرعة لاعبي المقدمة، على رأسهم مايجا، وشهد ربع الساعة الأولى محاولات جزراوية، من دون خطورة حقيقية على مرمى اتحاد كلباء.

ولم تظهر مهارات لاعبي «فخر أبوظبي» بالمستوى المناسب خلال النصف الأول من الشوط الأول، ولم يوجد خلفان مبارك بالدرجة المطلوبة، في عمق دفاعات صاحب «القميص الأصفر»، وشكلت تحركات الطرفين الأيمن محمد فوزي والأيسر ليوناردو بعض الخطورة، من جانب أصحاب الأرض، إلا أن اللمسة الأخيرة غابت عن العرضيات، حتى نجح علي مبخوت في استغلال عرضية محمد فوزي من الجهة اليمنى، بعد الضغط على دفاع اتحاد كلباء، وسجل هدف التقدم ببراعة فائقة، في ظل عدم قدرة الدفاع الأصفر على إحكام السيطرة على قناص الجزيرة.

بعد الهدف أصبحت السيطرة جزراوية بدرجة كبيرة، حيث منح التقدم مزيداً من الثقة للاعبي «فخر أبوظبي»، وكاد البرازيلي ليوناردو أن يعزز النتيجة بهدف ثانٍ، لولا براعة الحارس محمد عثمان الذي تصدى لتسديدة قوية من قدم ليوناردو ارتدت إلى علي مبخوت الذي سدد بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 33. ... المزيد
     
 

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