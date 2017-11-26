وصول عمال إغاثة ومساعدات طبية إلى صنعاء

عقيل الحلالي (صنعاء)

حطت أربع طائرات تابعة للأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر أمس، في مطار صنعاء بعد 19 يوماً على تعليق التحالف العربي الرحلات إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين.

وأعلن مسؤولون في مطار صنعاء وصول أربع رحلات تابعة للأمم المتحدة والصليب الأحمر تقل على متنها 31 من عمال الإغاثة ومساعدات طبية مقدمة من منظمة اليونيسيف.

وبحسب بيان صادر عن هيئة الطيران المدني بصنعاء فإن الطائرة التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر أقلت ثمانية موظفين، في حين نقلت طائرتان تابعتان للأمم المتحدة قدمتا من عمان وجيبوتي 23 موظفاً.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في بيان على تويتر وصول طائرة شحن خاصة تابعة لها إلى مطار صنعاء «تحمل لقاحات منقذة للحياة لمواجهة خطر مرض الدفتيريا وأمراض الطفولة الأخرى»، موضحة أن أكثر من 600 ألف طفل في ‫اليمن‬ سيستفيدون من هذه الشحنة.