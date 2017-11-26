تكريم أوائل الإمارات في عام الخير الثلاثاء في أبوظبي

دبي (الاتحاد)

تحت رعاية وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يتم بعد غدٍ تكريم 46 شخصية إماراتية رائدة ومتميزة في المجال الخيري والإنساني، وذلك في إطار توجيه سموه، بتخصيص تكريم هذا العام لرواد وأوائل الإمارات في المجال الخيري والإنساني.

يأتي التكريم في إطار الدورة الرابعة من مبادرة أوائل الإمارات، والذي يقام ضمن حفل وطني في إمارة أبوظبي بالتزامن مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 46، وذكرى تأسيس الاتحاد، فيما أعلنت اللجنة العليا المنظمة لمبادرة أوائل الإمارات عن توقف استقبال الترشيحات للمبادرة الجمعة الماضي، واستقبالاها أكثر من 800 شخصية تم ترشيحها منذ إطلاق الترشيحات من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة.

وأكدت نوف تهلك، المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المنسق العام لمبادرة أوائل الإمارات، أن مبادرة أوائل الإمارات لعام الخير ستحتفي بـ 46 شخصية وطنية رائدة في العمل الخيري والإنساني بالتزامن مع اليوم الوطني، ضمن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتكريم رواد الدولة في هذا المجال ضمن أوائل الإمارات، مضيفةً، أن الإمارات تزخر بنماذج رائدة في العمل الخيري والإنساني، ولكل منهم قصة نجاح، وهم مثال يحتذى به في تعزيز العطاء في مجتمعنا والارتقاء به، وسيتم تكريم نخبة منهم في حفل هذا العام.

وذكرت نوف تهلك أن المبادرة حصدت تفاعلاً كبيراً منذ إطلاقها منتصف الشهر الجاري، وهي عادة ومناسبة وطنية لإبراز أوائل المنجزين والرواد في المجالات المختلفة، حيث وصل حجم انتشار وسم أوائل الإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي لأكثر من 39 مليون متابع منذ إطلاق الترشيحات. وأضافت: منذ انطلاق حملة الترشيحات، تم تقييمها ومطابقة المعلومات والإنجازات بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، فيما سيتم اختيار 46 شخصية منها للتكريم هذا العام، يذكر أن مبادرة أوائل الإمارات، والتي تنظم للعام الرابع على التوالي تحتفي بمن قدموا بفكرهم وجهدهم ما يسهم في رفعة المجتمع الإماراتي، وتبرز في الوقت ذاته أوائل المنجزين الإماراتيين ممن عملوا بإخلاص منذ تأسيس دولة الإمارات، إضافة إلى فئة الشباب الذين رفعوا علم الدولة في كافة المحافل.