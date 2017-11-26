محمد بن زايد يرحب بضيوف «فـورمولا-1»

أبوظبي (وام)

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال جولته في حلبة مرسى ياس أمس، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين الشقيقة، وصاحب السمو الملكي الأمير أندرو دوق يورك، وجلالة الملك خوان كارلوس ملك مملكة إسبانيا السابق الذين يزورون الدولة لحضور فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1، لعام 2017.

ورحب سموه بضيوف الدولة وتبادل معهم الأحاديث الودية حول العلاقات الوثيقة التي تجمع بلدانهم الشقيقة والصديقة مع دولة الإمارات، كما تطرق الحديث إلى أهمية المسابقات الرياضة في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعوب وبما يعمق روح الصداقة والتعارف وتبادل الثقافات المختلفة.

كما التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال جولته في حلبة السباق تشيس كاري رئيس مجموعة سباقات الفورمولا-1.

وتبادل سموه الأحاديث مع تشيس كاري حول الاستعدادات النهائية لإقامة الجولة الختامية اليوم في حلبة ياس، وأهم الفعاليات المصاحبة لهذه البطولة، وأعرب سموه عن تمنياته التوفيق لكل المتسابقين وللمنظمين في منافسات الجولة الختامية لهذا الحدث الرياضي الكبير.