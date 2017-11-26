مشاركة قياسية في النسخة الثالثة لبطولة الشهيد

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مساء أمس منافسات النسخة الثالثة من بطولة الشهيد للجو جيتسو، وتم تخصيص اليوم الختامي فيها للبنين من سن 4 إلى 18 عاما، وشهدت مشاركة قياسية للاعبين من مختلف أندية ومدارس الدولة على 13 بساطا في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية.

حضر المنافسات أمس كل من اللواء ركن طيار بحري الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان قائد القوات البحرية، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وعبدالمحسن الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، ومحمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفؤاد درويش مدير عام شركة بالمز سبورت الذراع الفني للاتحاد.

وشهد اليوم الثاني منافسات قوية بين اللاعبين الصاعدين في مراحل البراعم والناشئين، بمختلف الفئات، حيث ظلت النتيجة معلقة حتى الثواني الأخيرة في الكثير من النزالات، كما أن البطولة شهدت العديد من المفاجآت المدوية في الكثير من الفئات.

وأعرب طارق البحري مدير إدارة الخدمات المساندة بالاتحاد مدير جولات أبوظبي جراند سلام عن سعادته بالمستوى الفني المميز الذي تابعه في النسخة الثالثة، مشيرا إلى أن البطولة تتطور عاما بعد آخر، وأن الإقبال عليها يزيد نسخة بعد الأخرى، خصوصا أن الأعداد فاقت كل التوقعات سواء على مستوى البنين أو البنات، وأن النجاح لم يتوقف فقط على الكم، ولكنه امتد إلى الكيف، وكذلك إلى التنظيم والتحكيم، والنقل التلفزيوني، والتسويق.