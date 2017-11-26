عبدالمنعم الهاشمي: ابتسامة «بو خالد» فرحة وطن

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للجو جيتسو أن كلمة «شكراً» قليلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الراعي والداعم الأول والملهم للاتحاد وكل أبطاله، مشيراً إلى أن اقتطاع جزء من وقت سموه للاتصال ببطلنا فيصل الكتبي لتهنئته على الإنجاز العالمي في كولومبيا، وسام على صدر كل المنتسبين لهذه الرياضة، ودليل على اهتمام سموه بهذه الرياضة التي أصبحت ثقافة مجتمع، خصوصاً أن ذلك يتواكب مع تنظيمنا لبطولة الشهيد.

وقال الهاشمي: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الذي بذر اللبنة الأولى للجو جيتسو، وسموه من تبناها من خلال المشروع المدرسي، والمبادرات التي نستلهمها من فكره الباحث عن المركز الأول في كل المجالات، وفي كل مرة كان سموه يستقبل أبطالنا بعد كل إنجاز، وكانوا يعدون سموه بتحقيق الأكثر، ومن هنا فنحن نعتبر سموه ومتابعته الحثيثة وراء كل الإنجازات التي يحققها أبطالنا في كل المحافل، ونعتبر أنفسنا أيضاً محظوظون بهذا الدعم والمتابعة، في الوقت نفسه الذي نرى ذلك مسؤولية كبيرة علينا يجب أن نكون على قدر تحملها، ونتمنى أن نكون سبباً في إسعاد سموه دائماً؛ لأن ابتسامة بو خالد فرحة للوطن».

وهنأه على الإنجاز الكبير الذي لم يأتِ من فراغ، خصوصاً أن البطولة أقيمت على واحدة من أعلى القمم عن سطح البحر التي ترتفع بـ3 ألاف قدم، الأمر الذي فرض على كل المشاركين وضعاً صعباً في نسبة الأكسجين والتنفس.

وقال الهاشمي: «ألف مبروك لفيصل الكتبي بطل الإمارات الأول، لحصوله على الذهب العالمي، وفيصل دائماً متميز في مشاركاته، وثقتنا فيه بلا حدود، فهو يعتلي أعلى منصة في العالم، في أعلى ارتفاع عن سطح البحر، نبارك للقيادة الرشيدة ولصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الداعم الأول لرياضة الإمارات، وللجو جيتسو على وجه التحديد، ونبارك لكل منتسبي اللعبة في الإمارات على هذا الإنجاز الكبير، فهم دائماً مبدعون في كل المحافل.. شكراً فيصل.. شكراً أبطال الإمارات الذين يتسابقون على رفع علم الدولة فوق كل المنصات».

من ناحيته، علق عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، على فوز فيصل الكتبي بذهبية بطولة العالم، وأكد أن فيصل الكتبي بطل من ذهب، وأن الجو جيتسو عود كل عشاق الرياضة في الدولة على الإنجازات.