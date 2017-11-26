محمد بن زايد: ثقتنا كبيرة في أبناء الإمارات لرفع علم الدولة في كل المنصات

أمين الدوبلي، و«وام» (أبوظبي)

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، البطل فيصل الكتبي على إنجازه الكبير الذي حققه أمس في بطولة العالم للجو جيتسو بكولومبيا بعد فوزه بالميدالية الذهبية في وزن 94 كجم خلال المنافسات التي جرت بالعاصمة الكولومبية بوجوتا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بفيصل، أشاد فيه بإنجازه وبعطائه وبعزيمته الصلبة لتحقيق التفوق، وأكد سموه أن الثقة كبيرة في أبناء الإمارات لرفع علم الإمارات على كل المنصات، وطالب بقية الزملاء من عناصر المنتخب الموجودين هناك لخوض المنافسات ببذل أقصى جهد لإحراز المزيد من الإنجازات.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن أبطال الجو جيتسو يتألقون في كل المشاركات، وأنه يتابع إنجازاتهم دائماً بالمزيد من الفخر والاعتزاز، خصوصاً أن تلك الرياضة ترتبط بالعديد من القيم المهمة التي تسهم في بناء الأجيال الجديدة.

من ناحيته، عبّر فيصل الكتبي عن سعادته البالغة باتصال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن فرحته بالمكالمة أكبر من فرحته بالفوز بالذهب، وتابع: «أبطال الجو جيتسو محظوظون بدعم سموه وبمتابعته لهم، وأن هذا الدعم يصنع لديهم الحافز لتحدي كل الظروف، وتحقيق إنجاز للوطن، فقد كانت كلمات سموه بمثابة وسام على صدري».