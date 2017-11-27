ياس بين السماء والأرض

أبوظبي (الاتحاد)

لوحة في السماء وإثارة على الأرض.. تطالع السماء لتحبس الأنفاس وتتابع هدير محركات الفورمولا-1 فتحبس الأنفاس أيضاً.. كل شيء في حلبة ياس يدعو الزائر إلى خليط من الدهشة والإعجاب.. هكذا تشكلت أسطورة الفورمولا-1 في الحلبة الزرقاء قبل 9 سنوات وفي كل عام تجمع العالم من جديد على وقع مزيد من الدهشة والترقب.

تتعدد الفعاليات والبرامج لزوار حلبة ياس حتى يصل الزائر إلى مرحلة الحيرة ويتساءل: أين يذهب الآن؟ وماذا يحضر بعد ساعة؟ وأين يسهر هذا المساء؟ وكيف يتابع السباق ويستمتع بمنطقة البادوك ويتفاعل مع التلة ويتذوق نكهة أبوظبي.

إنها روعة تحبس الأنفاس في حلبة ترتدي ثوب الإبداع كل مرة وتفتح أذرعها لاستقبال الجماهير ومحبي سباقات الفورمولا-1.. ليس مهما عند الزائر إلى حلبة ياس هل حسم لقب الموسم أم لا؟ ومن هو البطل؟ لان ياس دائما تتصدر المشهد وهي البطل وهي نجم الموسم وصاحبة المركز الأول.

الأرقام تكشف هذه الحقائق، حيث تم بيع 60 ألف تذكرة، 50 في المئة منها كانت لزوار من خارج الدولة فيما نفدت التذاكر منذ وقت مبكر، وتستضيف حلبة مرسى ياس هذا الحدث للمرة التاسعة على التوالي وشملت قائمة الفائزين السابقين في 2009 و 2010 سيباستيان فيتل وفي 2011 لويس هاميلتون و في 2012 كيمي رايكونن وفي 2013 سيباستيان فيتل و في 2014 لويس هاميلتون وفي 2015 نيكو روزبرج وفي 2016 لويس هاميلتون.

أمس كان المشهد مثيرا ومختلفا ورسم فريق فرسان الإمارات، الفريق الوطني للاستعراضات الجوية، لوحة في سماء حلبة مرسى ياس أذهلت الآلاف من الجماهير المتواجد على المدرجات، وقدم فريق فرسان الإمارات استعراضين خطفا الأنفاس.

وتتواصل العروض اليوم، إذ تحلق طائرة الاتحاد للطيران من طراز إيرباص A380 فوق سماء حلبة مرسى ياس عند الساعة 16:47، وبعد تأدية السلام الوطني، يقدم فريق الفرسان وطائرة الاتحاد للطيران إيرباص A380 عرضًا جويًا فوق مسار الحلبة وقبل انطلاق السباق الختامي لجائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1 عام 2017 في أبوظبي.