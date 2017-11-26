4 لاعبين يمثلون منتخبنا في «عربية الجولف»

دبي (الاتحاد)

تغادر ظهر اليوم عن طريق مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للجولف متوجهة إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في منافسات البطولة العربية السابعة والثلاثين للرجال التي تحتضنها الأردن اعتباراً من الغد على أرض ملعب آيلة وينظمها الاتحاد الأردني تحت إشراف الاتحاد العربي للجولف.

ويرأس بعثة منتخبنا خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية وتضم 4 لاعبين، وهم: خالد يوسف وأحمد سكيك وسيف ثابت وسعيد مالك والمرافق الإعلامي فائز بجبوج.

وتقام على هامش البطولة العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الخاصة برياضة الجولف وكوادرها ولجانها والمتمثلة في اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد العربي واجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي التي تشهد انتخابات رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب التنفيذي ولجانه العاملة لدورته الجديدة، وكما هو معروف فإن معالي الشيخ فاهم القاسمي يتولى رئاسة الاتحاد لدورتين متتاليتين كما يشغل عادل الزرعوني منصب الأمين العام للاتحاد وتحتضن الإمارات مقر الاتحاد في دبي.

وخضع لاعبو منتخبنا الوطني لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية بمشاركة 10 لاعبين يمثلون القائمة الأولية تنافسوا للارتقاء بمستوياتهم الفنية والبدنية إلى جانب العامل النفسي والطموحات الكبيرة ليكون لهم شرف تمثيل دولتنا من خلال اختيارهم ضمن القائمة النهائية التي اقتصرت على اختيار 4 لاعبين.

وقال خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات إن آمالنا عريضة ومشروعة ومتوافرة بدرجة كبيرة في تحقيق نتائج ترقى للطموحات في ظل جاهزية منتخبنا في الفترة الحالية خاصة أن مؤشر المستوى الفني على صعيد الأداء الجماعي والفردي في تصاعد مستمر، وهو ما يدعونا للتفاؤل، وأعرب عن أمله في أن يظهر لاعبونا بنفس المستوى الذي وصلوا إليه مما يعزز من فرص الفوز بمراكز متقدمة بين اللاعبين العرب الذين يمثلون النخبة، وثقتنا بلا حدود في أبناء الإمارات ولاعبينا يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم بهذا المحفل العربي.

وأضاف: تأتي أهمية هذه البطولة في أنها ستحظى بحضور كل المسؤولين عن اللعبة في عالمنا العربي، كما ستشهد العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الخاصة برياضة الجولف وكوادرها ولجانها والمتمثلة، حيث يمثل هذا المحفل تظاهرة رياضية كبيرة تجمع أسرة اللعبة قيادة ولاعبين.