4 لاعبين يمثلون منتخبنا في «عربية الجولف»

دبي (الاتحاد)
تغادر ظهر اليوم عن طريق مطار دبي الدولي بعثة منتخبنا الوطني للجولف متوجهة إلى مدينة العقبة الأردنية للمشاركة في منافسات البطولة العربية السابعة والثلاثين للرجال التي تحتضنها الأردن اعتباراً من الغد على أرض ملعب آيلة وينظمها الاتحاد الأردني تحت إشراف الاتحاد العربي للجولف.
ويرأس بعثة منتخبنا خالد مبارك الشامسي الأمين العام للاتحاد مدير المنتخبات الوطنية وتضم 4 لاعبين، وهم: خالد يوسف وأحمد سكيك وسيف ثابت وسعيد مالك والمرافق الإعلامي فائز بجبوج.
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وخضع لاعبو منتخبنا الوطني لتدريبات مكثفة صباحية ومسائية بمشاركة 10 لاعبين يمثلون القائمة الأولية تنافسوا للارتقاء بمستوياتهم الفنية والبدنية إلى جانب العامل النفسي والطموحات الكبيرة ليكون لهم شرف تمثيل دولتنا من خلال اختيارهم ضمن القائمة النهائية التي اقتصرت على اختيار 4 لاعبين.
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وأضاف: تأتي أهمية هذه البطولة في أنها ستحظى بحضور كل المسؤولين عن اللعبة في عالمنا العربي، كما ستشهد العديد من الفعاليات والأحداث الرياضية الخاصة برياضة الجولف وكوادرها ولجانها والمتمثلة، حيث يمثل هذا المحفل تظاهرة رياضية كبيرة تجمع أسرة اللعبة قيادة ولاعبين.