«هلال» العلوي يسطع في سباق العين بـ «هاتريك»

العين (الاتحاد)

توجت المهرة «تهاني» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بطلة للشوط السادس والرئيس لمسافة 1600 متر على لقب سباق الساد البالغ جائزته المالية 100 ألف درهم، الذي أقيم أمس الأول ضمن السباق الافتتاحي لنادي العين للفروسية والجولف لهذا الموسم 2017 – 2018، وتألف الحفل من 7 أشواط خصصت للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وشهد السباق تألقاً باهراً للمدرب الإماراتي هلال العلوي الذي سجل ثلاثية «هاتريك».

وسجلت «تهاني» ابنة منجز، زمناً وقدره 1:53:40 دقيقة، متفوقة بفارق طول عن رفيق إسطبلها «آر بي ريتش سيربرايز»، فيما جاء ثالثاً بطل سباقات الخيول في المغرب جوماندر معمورة.

حضر السباق الافتتاحي لمضمار العين وقام بتتويج الفائزين محمد راشد الناصري مدير عام نادي العين للفروسية، وفيصل الرحماني رئيس الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية «افهار»، نائب رئيس اللجنة المنظمة، والمشرف العام للسباقات بنادي العين، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية، مدير عام الوثبة ستاليونز، رئيسة الاتحاد الدولي لأكاديميات سباقات الخيل «ايفهرا»، رئيسة السباقات النسائية بالاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربية «افهار».

وتوجت الفرس اكسترا هوب لعلي حداد وبإشراف ساتيش سيمار وبقيادة ريتشارد مولن، بشوط الافتتاح لمسافة 1000 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز المخصص لخيول الإسطبلات الخاصة البالغ جائزته 80 ألف درهم، برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.