ميرا الأنصاري تظفر بكأس «أم الإمارات» لسيدات القدرة

محمد حسن (أبوظبي)

تمكنت الفارسة ميرا جاسم الأنصاري من تحقيق أول فوز لها هذا الموسم، عندما نجحت في انتزاع لقب سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، وهو الفوز الخامس في مسيرتها التي بدأتها 2011 ضمن إسطبلات البوادي.

ومنح فوز ميرا الأنصاري أيضاً إسطبلات العزم الناموس، وهو ثاني فوز لهذه الإسطبلات منذ إنشائها العام الماضي، والذي شهد أول فوز لها عبر سباق حتا العام الماضي بدبي.

وأقيم سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للإسطبلات الخاصة للقدرة للسيدات لمسافة 100 كلم، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة فجر أمس، ونظمه نادي أبوظبي للفروسية، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية مهرجان سموه العالمي للخيول العربية الأصيلة، وبالتعاون مع اتحاد الفروسية، تحت مظلة الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 59 من فارسات الإمارات ودول الخليج والدول العربية والأجنبية.

وجاء فوز الفارسة ميرا الأنصاري بتكتيك عال التزمت به على مدى المراحل الأربع، حيث ظلت قريبة جداً من فارسات المقدمة في المرحلتين الأولى والثانية، مع إحكام سيطرتها التامة على الجواد، لأن هذه المراحل دائماً ما تشهد توتر الخيل وميلها للركض بأقصى سرعة، لكنها بعد أن حققت ما تريده في تلك المراحل، بدأت ميرا زحفها نحو الصدارة، وتمكنت من إحراز المركز الأول في المرحلة الثالثة، وسط مطاردة قوية من خيول إسطبلات الكمدة عبر الفارستين ليلى المرزوقي وعلياء الصبوري.