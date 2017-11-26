249 رياضياً في فعاليات اليوم الوطني بشرطة رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الشرطة المجتمعية في رأس الخيمة، مشاركة 249 رياضياً في مسابقات كرة القدم على الرمال والكرة الطائرة وشد الحبل والتجديف الأولمبي «الفردي والزوجي» في احتفالات الدولة باليوم الوطني.

وكشف الرائد أحمد جابر العوضي، مدير فرع الأنشطة الرياضية والمجتمعية في شرطة رأس الخيمة في مؤتمر صحفي تفاصيل الحدث، بحضور الرائد خالد النقبي رئيس قسم الشؤون الإعلامية في شرطة رأس الخيمة، حيث أكد أن هذه البطولة تشهد مشاركة كبيرة في المسابقات الرياضية المختلفة بوجود رياضيين من الأجهزة الشرطية في أبوظبي ودبي والشارقة والدفاع المدني في رأس الخيمة ومدرسة شرطة الشارقة، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة فرغت من وضع جميع الترتيبات المطلوبة وإجراء القرعة وتحديد مسار المسابقات الرياضية المختلفة.

وأضاف: «تم رصد الجوائز القيمة للفائزين لتحفيزهم وتقدير جهودهم وتجاوبهم وحرصهم على المشاركة في الفعاليات الرياضية، وذلك انطلاقاً من مبدأ التعبير عن الحب والوفاء للوطن الغالي، كما نشكر الدور المؤثر والإيجابي للقيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تقديم جميع أشكال الدعم لمثل هذه الفعاليات الرياضية بقيادة اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة».

وبدوره، أكد الرائد خالد النقبي، اكتمال جميع الترتيبات الخاصة بالفعاليات الرياضية المختلفة في رأس الخيمة بمناسبة احتفالات اليوم الوطني، وقال إن جميع اللجان المختصة تتابع عملها وفق الترتيبات المقررة لضمان نجاح الحدث الرياضي الذي يندرج في إطار مناسبة وطنية رائعة وغالية على قلوب الجميع.