الشارقة يواجه مسقط على بطاقة التأهل للمربع

رضا سليم (دبي)
يخوض فريق الشارقة في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرا بتوقيت الهند، مباراته الأخيرة في الدور الأول ببطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد أمام فريق مسقط العماني، والمقامة في حاليا بمدينة حيد أباد، وتعد المواجهة هي الأخيرة في المجموعة الأولى تحدد الفريق الثاني المتأهل للمربع الذهبي، بعدما تأهل الدحيل على رأس المجموعة برصيد 5 نقاط من فوزين وتعادل.
وتأتي المواجهة بين الملك ومسقط لتحدد البطاقة الثانية، خاصة أن الشارقة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وتعادل، فيما يأتي مسقط في المركز الثالث برصيد نقطتين من فوز وخسارة، ويحتاج الشارقة للتعادل للتأهل رسميا، ما يعني أن الفريق يملك فرصتين الفوز أو التعادل فيما يحتاج مسقط للفوز من اجل رفع رصيده إلى 4 نقاط والتأهل في وصافة المجموعة.
|
ويدرك الجهاز الفني بقيادة وليد عبدالكافي كل هذه الحسابات، وحرص على التواجد في مباراة مسقط والنفط الإيراني التي فاز بها الفريق العماني بفارق هدف 25-24، وهي المباراة التي كان ينتظر الشارقة أن يفوز النفط لحسم تأهله رسميا قبل مواجهة مسقط، إلا أن فوز الأخير وضع البطاقة الثانية في الملعب لحسمها في آخر مباراة في المجموعة، ووضع الجهاز الفني الكثير من النقاط على الفريق العماني في الوقت الذي حصل الفريق على راحة لمدة يومين وهو ما منح الجهاز الفني لمعالجة السلبيات في التدريبات الأخيرة خاصة حالة الهبوط والاستسلام من لاعبي الفريق في حالة التقدم بفارق مريح، وهو ما حدث في مباراة النفط الإيراني وكادت المباراة تضيع، ولولا عودة اللاعبين من جديد وخطف المواجهة في الدقائق الأخيرة.
|