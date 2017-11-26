الشارقة يواجه مسقط على بطاقة التأهل للمربع

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق الشارقة في الحادية عشرة والنصف صباح اليوم بتوقيت الإمارات، الواحدة ظهرا بتوقيت الهند، مباراته الأخيرة في الدور الأول ببطولة الأندية الآسيوية لكرة اليد أمام فريق مسقط العماني، والمقامة في حاليا بمدينة حيد أباد، وتعد المواجهة هي الأخيرة في المجموعة الأولى تحدد الفريق الثاني المتأهل للمربع الذهبي، بعدما تأهل الدحيل على رأس المجموعة برصيد 5 نقاط من فوزين وتعادل.

وتأتي المواجهة بين الملك ومسقط لتحدد البطاقة الثانية، خاصة أن الشارقة في المركز الثاني برصيد 3 نقاط من فوز وتعادل، فيما يأتي مسقط في المركز الثالث برصيد نقطتين من فوز وخسارة، ويحتاج الشارقة للتعادل للتأهل رسميا، ما يعني أن الفريق يملك فرصتين الفوز أو التعادل فيما يحتاج مسقط للفوز من اجل رفع رصيده إلى 4 نقاط والتأهل في وصافة المجموعة.

ولازال الشارقة يملك فرصة تصدر المجموعة الأولى إلا أن الأمر يحتاج للفوز على مسقط بفارق 9 أهداف، نظرا لأن فارق الأهداف لمصلحة الدحيل بـ13 مقابل 5 أهداف للملك، وذلك من أجل الابتعاد في المربع عن مواجهة النجمة البحريني المرشح للفوز باللقب، بعدما فاز بجميع مبارياته صعد متصدرا المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط فيما لم تحسم البطاقة الثانية وتنتظر الجولة الأخيرة اليوم حيث يتساوى الشرطة العراقي والأهلي القطري في المركزين الثاني والثالث برصيد 3 نقاط، ولعل فارق النقاط بين المتصدر والوصيف تكشف مدى قوة النجمة وضعف بقية الفرق التي ستكون صيدا سهلا لمتصدر المجموعة الأولى، وطريقه للتأهل للنهائي.

ويدرك الجهاز الفني بقيادة وليد عبدالكافي كل هذه الحسابات، وحرص على التواجد في مباراة مسقط والنفط الإيراني التي فاز بها الفريق العماني بفارق هدف 25-24، وهي المباراة التي كان ينتظر الشارقة أن يفوز النفط لحسم تأهله رسميا قبل مواجهة مسقط، إلا أن فوز الأخير وضع البطاقة الثانية في الملعب لحسمها في آخر مباراة في المجموعة، ووضع الجهاز الفني الكثير من النقاط على الفريق العماني في الوقت الذي حصل الفريق على راحة لمدة يومين وهو ما منح الجهاز الفني لمعالجة السلبيات في التدريبات الأخيرة خاصة حالة الهبوط والاستسلام من لاعبي الفريق في حالة التقدم بفارق مريح، وهو ما حدث في مباراة النفط الإيراني وكادت المباراة تضيع، ولولا عودة اللاعبين من جديد وخطف المواجهة في الدقائق الأخيرة.

وعقدت إدارة البعثة برئاسة أحمد البح رئيس شركة النادي للألعاب الجماعية ومحمد الحصان نائب رئيس النادي للألعاب الجماعية، اجتماعا مع اللاعبين، بعد الفوز على النفط الإيراني وهو أول فوز للفريق في بطولة آسيوية خاصة أنها المشاركة الأولى له، وهنأتهم إدارة البعثة على الفوز وحثتهم على بذل كل الجهد من أجل مواصلة الأداء القوي والنتائج الإيجابية، من أجل تحقيق الخطوة الأولى من الهدف المرسوم لهم وهو التأهل للمربع الذهبي للبطولة.