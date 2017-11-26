مركز حمدان يفتح التسجيل لماراثون الهجن

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن فتح باب التسجيل اليوم للمشاركة في النسخة الثالثة لماراثون اليوم الوطني للهجن، لمسافة 25 كلم الذي يتم تنظيمه بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن، الأحد المقبل في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم.

ويستمر تسجيل المشاركين، حتى يوم السبت المقبل، ووضعت اللجنة الشروط والقوانين للمشاركة أبرزها اقتصار المشاركة على مواطني الدولة فقط، ممن لا تقل أعمارهم عن 18 سنة، ويتعين على كل متسابق ارتداء الخوذة والملابس الواقية أثناء السباق، والالتزام بالزي الوطني للماراثون، على أن يتم لبس البنطلون الأبيض تحت الزي الرسمي.

ويحظر على المشاركين استخدام الصدمة الكهربائية والمواد المنشطة حسب قوانين سباقات الهجن، ولا يسمح بمشاركة فصيلة «السودانيات» من الهجن، ويكون للجنة المنظمة الحق في استبعاد وحجب جائزة أي مشارك مخالف، كما يطلب من المشاركين الالتزام بخط سير السباق، ولا يحق لهم استبدال الهجن التي تم تسجيلها للمشاركة في الماراثون في يوم السباق.

وأكدت سعاد إبراهيم بن درويش مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث أن الماراثون تحول إلى مهرجان سنوي، ينطلق تعزيزاً للهوية الإماراتية وتذكيراً بالموروث الثقافي للدولة، وأهمية إبراز مظاهر الاحتفالات الشعبية في مناسبة عزيزة مثل اليوم الوطني الـ46، ولعل نجاح النسختين الأولى والثانية، كان محفزاً لاستمرار الماراثون الأول من نوعه في المنطقة.

وأضافت أن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث يعد مصدراً ومرجعاً معتمداً وموثوقاً لحفظ ونشر التراث وتناقله بين الأجيال والتعريف به على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى تنظيم أجندة من الفعاليات والمسابقات التراثية وإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة لحفظ وتوثيق التراث الوطني، وتوفير المصادر والمراجع التراثية للباحثين والمهتمين وكل أفراد المجتمع.