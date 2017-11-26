«عام الخير» يزين مهرجان اليوم الوطني للبولو

رضا سليم (غنتوت)

أحرز فريق «عام الخير 2017» لقب مهرجان اليوم الوطني الـ46 للبولو الذي نظمه نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو أمس الأول بملعبه الرئيس برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، بعدما نجح في الفوز على فريق «روح الاتحاد» 8-2.5 في المباراة الاستعراضية، وسط حضور عدد كبير من الجماهير من مختلف الجنسيات، الذين شاركوا في المهرجان الكبير بدعوة مفتوحة من النادي.

وتأتي المواجهة في توقيت يستعد فيه النادي لإقامة المباراة الخيرية على كأس الهلال الأحمر 8 ديسمبر المقبل، والتي تدخل ضمن روزنامة النادي في المبادرات المجتمعية.

أما عن تفاصيل المباراة، فقد جاءت لمصلحة فريق عام الخير الذي قاده عبدالله بن دسمال وخالد بن دري وراشد البواردي والمحترف لوكاس، وكان الأبرز راشد بن دري الذي سجل 4 أهداف، فيما جاءت بقية الأهداف عن طريق خالد بن دري وهدف لكل من عبدالله بن دسمال والمحترف لوكاس فيما سجل المحترف فيليب لورينتو هدفين لفريق روح الاتحاد، فيما كان نصف هدف لمصلحة فريق روح الاتحاد بسبب فارق الهانديكاب.

وقام سعيد بن حوفان المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، في ختام الاحتفالية، ومعه أحمد النعيمي مدير عام نادي غنتوت بحضور عدد من رجال السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة وكبار الضيوف بتتويج الفريقين بالكؤوس والدروع التذكارية والزهور، كما شمل التكريم المشاركين في مختلف فقرات المهرجان الرياضي الذي نظمه النادي قبل المباراة كما تم السحب على الهدايا التي رصدها النادي للجمهور.