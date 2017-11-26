برلين (د ب أ)

عاد فريق شالكه من بعيد وانتزع تعادلاً مثيراً من مضيفه بروسيا دورتموند بعد أن حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4/ 4 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني «البوندسليجا».

وشهدت الجولة فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 1/ صفر وفرايبورج على ماينز 2/ 1 ولايبزج على فيردر بريمن 2/ صفر وأوجسبورج على فولفسبورج 2/1. وانتهى الشوط الأول بتقدم بروسيا بأربعة أهداف نظيفة سجلها بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 12 وبينجامين ستامبولي لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 وماريو جويتزه في الدقيقة 20 ورافاييل جوريرو في الدقيقة 25.

وفي الشوط الثاني، انتفض فريق شالكه، وسجل أربعة أهداف عن طريق جويدو برجشتالر في الدقيقة 61 وأمين حارث في الدقيقة 65 ودانييل كاليوري في الدقيقة 86 ونالدو في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. وأنهى دورتموند المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أوباميانج في الدقيقة 73، ورفع شالكه رصيده إلى 24 نقطة في المركز الثالث، كما رفع بروسيا دورتموند رصيده إلى 21 نقطة في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز باير ليفركوزن على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف سجله كيفن فولاند في الدقيقة 76.