برلين (د ب أ)
عاد فريق شالكه من بعيد وانتزع تعادلاً مثيراً من مضيفه بروسيا دورتموند بعد أن حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4/ 4 خلال المباراة التي جمعتهما أمس في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الألماني «البوندسليجا».
وشهدت الجولة فوز باير ليفركوزن على آينتراخت فرانكفورت 1/ صفر وفرايبورج على ماينز 2/ 1 ولايبزج على فيردر بريمن 2/ صفر وأوجسبورج على فولفسبورج 2/1. وانتهى الشوط الأول بتقدم بروسيا بأربعة أهداف نظيفة سجلها بيير إيمريك أوباميانج في الدقيقة 12 وبينجامين ستامبولي لاعب شالكه بالخطأ في مرماه في الدقيقة 18 وماريو جويتزه في الدقيقة 20 ورافاييل جوريرو في الدقيقة 25.
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وفي المباراة الثانية، فاز باير ليفركوزن على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بهدف نظيف سجله كيفن فولاند في الدقيقة 76.
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