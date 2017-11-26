«البلو مون» يكرم بيتكي ويمنحه «مهمة فنية»

محمد حامد (دبي)

بعد أن وضعه بيب جوارديولا على رأس الأسماء التي سوف يستعيدها مان سيتي من الإعارة الخارجية، حيث كان يلعب في هولندا، شاء القدر أن تكشف الفحوص الطبية عن إصابة سينان بيتكي لاعب مان سيتي الشاب بمرض في القلب، مما أجبره على اعتزال كرة القدم قبل أن يتجاوز 22 عاماً.

بيتكي الذي ينتمي إلى ألبان كوسوفو، سبق له اللعب لمنتخبات النمسا في مختلف المراحل السنية قبل أن ينضم لمنتخب كوسوفو تحت 21 عاماً، كان لاعباً واعداً في وسط الملعب، ولأن مان سيتي لديه سياسة واضحة في الاعتماد على العناصر الشابة الموهوبة بعد أن يخوضوا فترة من الإعارة الخارجية للتمرس على أجواء اللعب مع الكبار، فقد كان بيتكي محل اهتمام جوارديولا تمهيداً لضمه للفريق الأول.

وبعد أن أثبتت الفحوصات وجود مشكلات في القلب لدى اللاعب الشاب، قررت إدارة مان سيتي التفاعل معه إنسانياً، حيث تم تكريمه بمنحه مهمة يظل بموجبها في النادي، ويظل حاضراً في أجواء كرة القدم التي يعشقها، والمهمة الجديدة للاعب الشاب المعتزل هي مراقبة اللاعبين المعارين خارج النادي وكتابة تقارير فنية عنهم يستفيد بها الجهاز الفني لفريق مان سيتي الأول.

وجاءت هذه الخطوة التي تمزج بين الجانب الإنساني والاحترافي لتحظى باهتمام الصحف العالمية، وتحديداً في إنجلترا، فقد أشادت الصحافة اللندنية بتفاعل إدارة سيتي مع لاعب شاب انتهت مسيرته في الملاعب قبل أن تبدأ، كما غرد بعض النجوم ورفاق الدرب في الملاعب للإشادة بمبادرة سيتي، وفي الوقت ذاته تشجيع اللاعب الشاب على خوض التجربة الجديدة بكل حماس، فهو يبلغ 22 عاماً، وفي حال أثبت قدرته على القيام بمهام وظيفته الجديدة بصورة جيدة، فقد يصبح يوماً ما عنصراً مؤثراً في الإدارة الفنية لمان سيتي.

ونقلت صحيفة «الصن» عن بيتكي قوله: «كنت أعلم جيداً منذ سنوات طفولتي أن لديَّ مشكلة ما تجعلني مختلفاً عن بقية رفاقي، ولكن بمرور الأيام شعرت أنني شخص طبيعي، إلى أن جاء الجهاز الطبي أبلغني أن الفحوصات أثبتت وجود مشكلة في القلب تمنعني من الاستمرار في الملاعب، بالطبع شعرت بالحزن الشديد، ولكنني ارتضيت بالأمر الواقع، حيث إن فرص توقف قلبي في الملعب ترتفع 4 مرات مقارنة مع بقائي خارجه دون أن أمارس كرة القدم».