برشلونة (د ب أ)

وقع المهاجم الأرجنتيني الدولي الشهير ليونيل ميسي أمس على تمديد عقده مع فريق برشلونة الإسباني حتى 30 يونيو 2021 مع وضع شرط جزائي في العقد تبلغ قيمته 700 مليون يورو (829 مليون دولار).

وذكر نادي برشلونة، في بيان رسمي أمس: «وقع برشلونة وليونيل ميسي على العقد الجديد الذي سيبقي على النجم الأرجنتيني في النادي حتى موسم 2020 - 2021. بلغت قيمة الشرط الجزائي في العقد 700 مليون يورو».

وأوضح: «وبهذا، عندما ينتهي عقد اللاعب مع الفريق، سيكون ميسي 30 عاماً قضى 17 عاماً مع الفريق الأول لبرشلونة».

والتحق ميسي ببرشلونة، وهو في الثالثة عشرة من عمره، كما شارك للمرة الأولى في مباريات الفريق الأول الرسمية، وهو في السابع عشر.