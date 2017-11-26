ميسي: مانشستر سيتي الأقوى أوروبياً الآن

أنور إبراهيم (القاهرة)

في حواره لصحيفة «ماركا» بمناسبة حصوله على جائزة «الحذاء الذهبي» كأفضل هداف في أوروبا موسم 2016/‏ 2017، اعترف النجم الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي بأن فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي هما أقوى فريقين حالياً على الساحة الأوروبية لما يقدمانه من مستويات رائعة. وأضاف: التجربة علمتني ألا أستبعد فريق ريال مدريد أبداً من المنافسة رغم أنه لم يحقق حتى الآن النتائج التي ينتظرها العالم كله، وإن كنت أثق بأنه سيقاتل من أجل الفوز بكل البطولات مثلما يفعل كل عام.. وعلى أية حال فإن الموسم ما زال طويلاً جداً.

وتابع ميسي: بايرن ميونيخ أيضاً فريق رائع ولا يستسلم بسهولة، ودائماً ما يكون طرفاً في المنافسة، ولكن الشيء المؤكد والحقيقي في الوقت الحالي هو أن «السيتي» و«بي إس جي» هما الأفضل والأقوى أوروبياً.

وعن تطور أدائه مع ناديه الكتالوني برشلونة، قال: أقول دائماً إنني لست مهاجماً صريحاً ولكنني أتيحت لي الفرصة لتسجيل الكثير من الأهداف والحصول بفضل ذلك على عدد من الجوائز الفردية، وأعتقد أنني أحرزت تقدماً على مستوى الأداء ونضجت كثيراً سواء داخل المستطيل الأخضر أو خارجه، وتحسنت أكثر وأصبح لعبي أكثر ثراءً وتنوعاً.. وها أنا ذا أستمتع باللعب مع مرور الأيام. وعن النظام الغذائي الذي يتبعه للحفاظ على لياقته ومستواه، قال ميسي: أحاول دائماً أن أكون ملتزماً بالبرنامج الغذائي الذي وضع لي للحفاظ على وزني، لولا أن عشقي الشديد للشيكولاتة يجعلني أخرج أحياناً عن هذا النظام الغذائي.

وكان ميسي قد تسلم في حفل كبير أقامته صحيفة «ماركا» مساء أمس الأول جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي برصيد 37 هدفاً سجلها في «الليجا»، وهو الحذاء الذهبي الرابع الذي يحصل عليه خلال مسيرته الاحترافية، إذ حصل على هذه الجائزة ثلاث مرات من قبل في مواسم 2009/‏ 2010 و2011/‏ 2012 و2012/‏ 2013، ليتساوى بذلك في عدد المرات (أربع مرات) مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد.