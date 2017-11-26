«البوندسليجا» في مقدمة أفضل حضور جماهيري

أنور إبراهيم (القاهرة)

يعتبر حضور الجماهير لمباريات كرة القدم في الملاعب هو الوقود الذي يشعل حماس اللاعبين داخل المستطيل الأخضر ويعطي روحاً ومذاقاً خاصاً للمباريات، فكلما امتلأت المدرجات بالمتفرجين كلما ازدادت الإثارة والمتعة.. هذا ما أكدته الإحصائيات والأرقام التي ذكرها موقع «أوبتا» ونقلتها صحيفة «ليكيب» عبر موقعها الإلكتروني بشأن تطور الإقبال الجماهيري على الملاعب الأوروبية في الدوريات الكبرى «بيج5»، وهى الأرقام التي وصفتها الصحيفة بأنها مشجعة، إذ بلغ معدل الإقبال الجماهيري هذا الموسم في هذه الدوريات ارتفاعاً ملحوظاً. وجاء في المركز الأول الدوري الألماني «البوندسليجا» برصيد 44 ألفاً و782 متفرجاً في المباراة الواحدة يليه الدوري الإنجليزي «البريميرليج» في المركز الثاني بمعدل 38 ألفاً و247 متفرجاً، ثم الدوري الإسباني «الليجا» بمعدل 26 ألفاً و961 متفرجاً، وجاء في المركز الرابع الدوري الإيطالي «سيري إيه» برصيد 24 ألفاً و673 متفرجاً، بينما تذيل الدوري الفرنسي «ليج آن» القائمة برصيد 22 ألفاً و679 متفرجاً.

وأوضحت الصحيفة أن الإقبال الجماهيري في هذه الدوريات الخمسة الكبرى زادت نسبته هذا الموسم مقارنة بالموسم الماضي بنسبة 11.4% في الدوري الإيطالي يليه الدوري الألماني بنسبة 7.9% ثم الدوري الفرنسي 6.9% يليه الدوري الإنجليزي 6.8 وأخيراً الدوري الإسباني 2.9%.