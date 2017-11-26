أرباح قياسية لبايرن ميونيخ تتخطى 750 مليون دولار

ميونيخ (د ب أ)

سجل نادي بايرن ميونيخ، حامل لقب الدوري الألماني، رأسمال قياسي بلغ 5ر640 مليون يورو (3ر758 مليون دولار) وأرباح بعد استقطاع الضرائب 2ر39 مليون دولار في موسم 2016 / 2017، مما يسمح لهم بمواصلة الاستثمار في الفريق الذي يضم نجوماً كباراً.

وذكر النادي في بيان قبل التجمع السنوي مساء أمس الأول أن أرباح التشغيل الخاصة بهم وصلت إلى 150 مليون يورو، وأن أرباح ما بعد الضرائب زادت بنسبة 6ر18 في المائة مقارنة بالموسم الماضي.

وقال يان كريستيان دريسين نائب رئيس مجلس الإدارة: «الموقف الرائع للأرباح والزيادة المرتبطة بها تسمح لبايرن في الإنفاق على فريق الكرة لضمان البقاء في المنافسة على البطولات الأوروبية».

وأضاف: «مساعينا التجارية تخدم في المقام الأول الهدف الوحيد لتحقيق أقصى قدر من النجاح الرياضي».