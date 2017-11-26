كونتي: كورتوا من أفضل حراس المرمى في العالم

لندن (رويترز)

قال أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، إن حارس مرمى فريقه تيبو كورتوا واحد من أفضل حراس المرمى على مستوى العالم، مؤكداً رغبته في استمراره في صفوف النادي اللندني بعد انتهاء عقده الحالي.

وشارك كورتوا (25 عاماً) أساسياً مع فريقه منذ توقيعه عقداً دائماً معه في 2014، وساعده على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي مرتين وبكأس الرابطة الإنجليزية مرة وشارك في جميع مباريات الفريق خلال الموسم الحالي.

وينتهي عقد كورتوا الحالي في 2019، وقال حارس المرمى البلجيكي الدولي، إنه سيبدأ محادثات لتمديد الارتباط بالنادي في نهاية الموسم الحالي.

وقال كونتي للصحفيين: «أستطيع أن أقول إن كورتوا واحد من أفضل حراس المرمى في العالم أو ربما هو الأفضل.. وهو لاعب مهم للغاية بالنسبة لتشيلسي، لكن تمديد التعاقد مسؤولية النادي».

وأضاف المدرب الإيطالي: «هو يعرف تماماً رأيي فيه وموقفي منه.. وكما تعرفون جيدا فإنه في حالة ما قرر أحد اللاعبين الكبار عدم تمديد عقده فإن هذا يضع النادي في موقف صعب».

وأضاف كونتي: «مثل هذه المواقف ليست هينة، لكن يتعين على كل الأندية السعي لحل هذه المواقف».